Iran Meloni segue sviluppi da vicino sentiti Starmer e Merz

La Presidente del Consiglio italiana monitora da vicino gli sviluppi in Iran e ha avuto recenti contatti telefonici con i leader di partito britannico e tedesco, Starmer e Merz. Oggi, a Roma, Meloni ha seguito le ultime notizie provenienti dall’estero e ha mantenuto aggiornamenti sui temi di interesse internazionale. La sua agenda include incontri e approfondimenti sulle questioni più rilevanti del momento.

