A1, casello di Colleferro ancora chiuso: autostrade proseguono con i lavori al viadotto. Dopo le chiusure iniziali di questa settimana, Autostrade per l’Italia ha annunciato ulteriori interruzioni del traffico per completare le opere di manutenzione. La situazione resta critica per i pendolari, che devono pianificare alternative di viaggio. Ecco tutte le informazioni aggiornate sulle nuove tempistiche e modalità di gestione della viabilità nella zona.

Non c'è pace per i pendolari che utilizzano lo svincolo autostradale di Colleferro. Dopo le chiusure che hanno interessato la stazione già all'inizio di questa settimana, Autostrade per l'Italia ha comunicato un nuovo programma di stop al traffico per consentire il proseguimento delle delicate attività di ispezione e manutenzione del viadotto "su fosso Sacco e SS6 Casilina". Ecco nel dettaglio le modalità e gli orari dei lavori: Notti di lunedì 19 e martedì 20 gennaio: Dalle ore 22:00 alle ore 06:00, la stazione di Colleferro sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma. Notte di mercoledì 21 gennaio: La chiusura sarà più articolata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Autostrada A1, chiude il casello di Frosinone: tutte le informazioni

Leggi anche: Chiusura notturna del casello sull'A1 di Frosinone, tutte le informazioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

A1 Milano-Napoli, chiusa l'uscita di Colleferro per diversi giorni. Tutte le informazioni; A1, casello di Colleferro ancora chiuso: nuova tranche di lavori al viadotto. Tutte le informazioni; Casello chiuso e circolazione stravolta, cambia tutto sull’Autostrada: già non fanno passare più nessuno.

Casello chiuso e circolazione stravolta, cambia tutto sull’Autostrada: già non fanno passare più nessuno - Chiude il casello dell'Autostrada con inevitabili disagi alla viabilità. reportmotori.it