A1 Milano-Napoli chiuso per alcune ore il casello di Frosinone Tutte le informazioni

Un casello di Frosinone è rimasto chiuso per diverse ore, creando disagi agli automobilisti in viaggio tra Milano e Napoli. La chiusura ha provocato code e rallentamenti lungo l’autostrada, con i mezzi costretti a uscire e riorganizzarsi in altre direzioni. Nessuna informazione ufficiale su quando il traffico tornerà alla normalità.

Ancora una giornata, o meglio alcune ore, di disagi per gli automobilisti in transito dalle parti di Frosinone. Autostrade per l'Italia, infatti, ha comunicato che sulla A1 Milano-Napoli sono stati programmati interventi di manutenzione e controllo infrastrutturale che comporteranno modifiche.

