Ponte ammalorato scatta la chiusura

Il ponte pedonale Matteo Castello a Struppa è stato chiuso dopo aver evidenziato gravi danni agli appoggi. Le ispezioni condotte dal Comune, che coinvolgono oltre 650 strutture lungo tutta la zona, hanno rilevato crepe profonde e segni di deterioramento. Questi problemi rappresentano un rischio concreto per i pedoni e hanno portato alla decisione di bloccare temporaneamente l’accesso. La sicurezza pubblica resta prioritaria e ora si avviano i lavori di riparazione. La situazione resta sotto controllo, mentre si attende un intervento immediato.

"Solo successive e più specifiche verifiche potranno dirci come intervenire per la messa in sicurezza del ponte e quindi la futura riapertura", spiega l'assessore Ferrante "Nell'ambito delle ispezioni a ponti e impalcati di competenza comunale, che stiamo portando avanti su un parco di 650 opere da ponente a levante, vallate comprese, gli ispettori incaricati hanno segnalato gravi ammaloramenti sugli appoggi del ponte pedonale Matteo Castello a Struppa. Pertanto, si è resa necessaria la disposizione della chiusura, dopo una verifica accurata della documentazione trasmessa dagli ispettori".