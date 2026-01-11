Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 10 gennaio 2026

Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi di sabato 10 gennaio 2026. Questa analisi comprende i programmi trasmessi nel pomeriggio, nel preserale e nell’access prime time, offrendo un quadro chiaro e preciso delle performance degli show come Verissimo e Bar Centrale. La lettura dei dati permette di comprendere meglio l’andamento delle trasmissioni e le preferenze del pubblico in questa fascia oraria.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 10 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell'access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 10 gennaio 2026. Su Rai1 Bar Centrale è visto da 1.510.000 spettatori (11.2%) e Passaggio a Nord Ovest da 1.183.000 spettatori (10.3%), mentre A Sua Immagine è visto da 804.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e 820.000 spettatori (7.7%) nella seconda parte. A seguire, Ciao Maschio è la scelta di 1.

