Presentato ieri il nuovo servizio di ausilio all’attraversamento pedonale dedicato agli studenti delle scuole di San Biagio, a Codogno. Lo ha voluto il Comune e sarà possibile grazie all’ Associazione Nazionale Carabinieri Basso Lodigiano odv, in collaborazione con la polizia locale. Un presidio importante per garantire più sicurezza negli orari di entrata e uscita dagli istituti e, al tempo stesso, alleggerire il carico di lavoro degli agenti. "Questo servizio di supporto garantirà un presidio fondamentale fuori dalle scuole, liberando parte del personale per altre funzioni – ha dichiarato il sindaco Francesco Passerini –. Da anni cercavamo una soluzione, per sostenere un servizio che occupa una quota significativa delle giornate lavorative del Corpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aiuti agli attraversamenti davanti alle scuole: "Ci pensano i volontari"

La fiera delle associazioni. Una vetrina per i volontari: "Ci dedichiamo agli altri"Il mondo dell’associazionismo è un humus insostituibile attraverso cui costruire una comunità solidale e compatta.

Via alle garanzie di sicurezza per Kyiv e agli aiuti Ue. Verso il vertice dei volenterosiAlla riunione della coalizione dei volenterosi di martedì pomeriggio Giorgia Meloni ribadirà la sua posizione sulle garanzie di sicurezza, sul piano...