Atalanta diramata la lista dei convocati per Lecce | le decisioni di Palladino in vista della sfida del Via del Mare

La società ha annunciato ufficialmente la lista dei convocati per la partita contro il Lecce, valida per la 31ª giornata di Serie A e prevista per lunedì 6 aprile alle 15:00 al Via del Mare. Il tecnico ha scelto 23 giocatori da portare con sé in vista della trasferta. La sfida si svolgerà in Puglia e le decisioni finali sono state comunicate in giornata.

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