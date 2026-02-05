Atalanta convocati per la sfida con la Juventus | dopo sette mesi torna un nerazzurro Palladino aggiorna la lista per la Coppa Italia
L’Atalanta ha annunciato i convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Dopo sette mesi torna in lista un giocatore nerazzurro, mentre Palladino ha aggiornato la squadra in vista di questa partita importante. I tifosi sono curiosi di scoprire se ci sarà anche la sua presenza in campo.
In un momento di grande attesa per il quarto di finale di Coppa Italia, la squadra dell’Atalanta si prepara ad affrontare la Juventus con una rosa completamente convocata, pronta a scendere in campo questa sera alle 21:00 presso la New Balance Arena di Bergamo. La lista dei giocatori scelti dal tecnico Raffaele Palladino testimonia un mix di certezze e novità, tra cui spicca il ritorno di un elemento chiave dopo un lungo periodo di assenza. Tra le notizie più significative emerge il rientro di **Mitchel Bakker**, esterno sinistro olandese, che torna in campo dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco per circa sette mesi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
