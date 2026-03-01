Cremonese-Milan ecco la lista dei convocati diramata da Nicola

Il tecnico Davide Nicola ha annunciato la lista dei convocati per la partita tra Cremonese e Milan. La conferma dei giocatori disponibili è stata comunicata in vista dell'incontro di campionato. La formazione sarà composta dai calciatori scelti dall’allenatore per questa gara. L’incontro si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale della competizione.

Il Milan domani è pronto a sfidare la Cremonese. Ecco le probabili formazioni. CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. Allenatore: Allegri. Di seguito ecco i convocati ufficiali della squadra di casa. Ecco le scelte dell'allenatore Davide Nicola per la sfida di domani alle 12:30. (fonte: uscremonese.it) - Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Cremonese-Milan, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A Enilive 202526 in programma domenica 1° marzo alle ore 12.