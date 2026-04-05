A Santa Maria degli Angeli è iniziata questa mattina l’attività della Ruota d’Italia, una grande ruota panoramica che si trova a circa 35 metri di altezza. La struttura permette di ammirare un panorama che include direttamente Assisi, offrendo ai visitatori una prospettiva panoramica della zona. La ruota è ora aperta al pubblico e si trova nel centro di questa località.

La grande ruota panoramica denominata ‘Ruota d’Italia’ ha iniziato ufficialmente le sue operazioni stamattina a Santa Maria degli Angeli, offrendo una vista diretta su Assisi. L’inaugurazione è avvenuta il 3 aprile dopo che condizioni meteorologiche avverse avevano costretto un rinvio nelle giornate precedenti. Questa struttura alta 35 metri si trova nel parcheggio di via del Caminaccio e rimarrà operativa fino alla fine del mese di aprile, con la possibilità di estensioni temporali. Un soggetto privato ha promosso l’iniziativa per intercettare il flusso di visitatori previsto per la stagione primaverile e le festività pasquali. Le cabine sono state progettate per essere accessibili anche alle persone con disabilità, includendo soluzioni Vip ed esperienze più intense cerca emozioni forti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi: la Ruota d’Italia offre vista unica da 35 metri

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5 aprile 2026 - Canto dei Secondi Vespri della Domenica di Pasqua. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro per il canto dei Vespri nella Basilica di san Francesco in Assisi. facebook

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