La vista del braciere olimpico da oltre 100 metri di altezza e come prenotare
Venerdì 13 marzo, durante l'ultimo fine settimana delle Paralimpiadi Invernali, sarà possibile vedere il braciere olimpico da oltre 100 metri di altezza, posizionato sulla Torre Branca. L’evento offre l’opportunità di osservare da vicino questa struttura, che si trova a una notevole altezza, e di scoprire come prenotare per assistere allo spettacolo.
Venerdì 13 Marzo, in occasione dell'ultimo week-end delle Paralimpiadi Invernali, sarà possibile ammirare il braciere olimpico a oltre 100 metri d’altezza dalla Torre Branca.L'eventoI partecipanti potranno ammirare lo skyline notturno della città e il simbolo delle Olimpiadi da uno dei punti più. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
