Appiano Gentile Inter | Terminata da poco la sfida di San Siro contro l’Atalanta

La partita tra Inter e Atalanta si è conclusa da poco a San Siro. La redazione di Inter News 24 fornisce le ultime notizie sulla formazione nerazzurra, aggiornando sui giocatori infortunati e sui tempi di recupero, oltre che sui diffidati e le novità provenienti da Appiano Gentile.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Terminata da poco la sfida di San Siro contro l’Atalanta. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Calhanoglu: leggero risentimento muscolare agli adduttori alla coscia destra Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Bastoni: fastidio muscolare ai flessori Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: Terminata da poco la sfida di San Siro contro l’Atalanta Articoli correlati Leggi anche: Appiano Gentile Inter: stasera la sfida con l’Atalanta Appiano Gentile Inter: sale l’attesa per la sfida di Champions League contro l’Arsenaldi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Una raccolta di contenuti su Appiano Gentile Inter Inter, da Dumfries e Bonny al centrocampo: le ultime in vista del derbyLe ultime sull'Inter in vista del derby contro il Milan: gli aggiornamenti da Appiano Gentile per la partita di domenica 8 marzo ... gianlucadimarzio.com Milan-Inter, Steven Zhang ad Appiano Gentile: mancava da due mesiSteven Zhang torna a Milano e ad Appiano Gentile in vista del derby Milan-Inter di domenica sera. Il figlio del patron nerazzurro – che, come riporta l’Ansa, negli ultimi due mesi era rimasto ... affaritaliani.it