L’Inter si prepara alla prossima sfida di Champions League contro l’Arsenal, con attenzione alle ultime novità di formazione, infortuni e recuperi. Da Appiano Gentile arrivano aggiornamenti sui giocatori, sui tempi di recupero e sulle eventuali diffide, elementi fondamentali per la strategia della squadra in vista dell’importante impegno europeo. Un’occasione per monitorare lo stato di forma e le scelte tecniche dei nerazzurri.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Acerbi: risentimento muscolare, rientro a gennaio Bonny: leggera distorsione del ginocchio sinistro Frattesi: leggero affaticamento all’adduttore sinistro Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: sale l’attesa per la sfida di Champions League contro l’Arsenal

Appiano Gentile Inter: Giorno di vigilia per la sfida contro l’Arsenal. Chivu ha scelto il tandem d’attaccoDomani l’Inter affronta l’Arsenal in una sfida importante.

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: matchday di Champions League con il Liverpool

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Champions League, Inter Arsenal: il programma della vigilia; Appiano Gentile Inter | Sessione di allenamento mattutina in vista della sfida con il Lecce; La Repubblica - Inter-Arsenal verso il sold out nonostante i prezzi. Attesi 4mila inglesi; Mercato Inter, summit notturno a San Siro: caccia all'esterno per Chivu. Sale la suggestione Perisic? Ultime.

Inter in ritiro ad Appiano Gentile. Chivu abbraccia il gruppo al completoLa stagione 2025-2026 per l'Inter comincia oggi. Si aprono le porte di Appiano Gentile e parte ufficialmente il ritiro agli ordini di Cristian Chivu. Tutti i giocatori hanno ricaricato le batterie ... tuttomercatoweb.com

L'Inter vuole accelerare per Lookman, oggi allenamenti ad Appiano GentileOggi l'Inter comincerà ufficialmente gli allenamenti ad Appiano Gentile dopo l'apertura dei cancelli di sabato 26 luglio. La Pinetina sarà il fulcro della giornata di oggi dato che il presidente ... tuttomercatoweb.com

LIONS CLUB Appiano Gentile - facebook.com facebook