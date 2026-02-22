Angelina Mango si commuove sul palco e fa un toccante discorso | Marta mi ha salvato la vita – VIDEO

Angelina Mango si commuove sul palco e rivela che Marta le ha salvato la vita, a causa di un momento difficile vissuto recentemente. Durante il concerto, la cantante si lascia andare alle emozioni e dedica alcune parole alla persona che le è stata vicino. I presenti assistono a un momento intenso, con Angelina che si commuove e si ferma più volte per riprendere fiato. La scena si conclude con un applauso sommesso da parte del pubblico.

Durante il concerto del suo nuovo tour, Angelina Mango si commuove sul palco e fa una dedica speciale a Marta Donà. Ha fatto il suo ritorno live Angelina Mango. Ieri 21 febbraio è iniziato il suo tour nei teatri. La cantante, molto emozionata, sul palco ci ha tenuto a fare dei ringraziamenti particolari, lasciandosi andare alla commozione. Con la voce rotta ha dichiarato: “Io non so come dirvi quanto io sia grata a voi, per la vostra pazienza, per il vostro amore. Io non ho chiesto niente, ma mi è arrivato tantissimo e quindi grazie, perché ho sentito tutto. Voi siete bellissimi, grazie per la vostra attenzione e per la vostra dolcezza“, ha detto Angelina Mango. 🔗 Leggi su Novella2000.it

"Io vorrei proprio tanto dedicare la prossima canzone a una persona che mi ha davvero salvato la vita. Mi ha dovuto convincere a fermarmi un anno e mezzo fa e ha fatto bene. Ha fatto il mio bene. Grazie Marta." Angelina Mango è tornata ad abbracciare il pub - facebook.com facebook

