Il creatore di And Just Like That... ha dichiarato in un’intervista che, in futuro, la serie sarà considerata un culto. Ha spiegato le ragioni di questa convinzione senza approfondimenti ulteriori, sottolineando semplicemente che la storia avrà un ruolo importante nel panorama televisivo. La serie, con protagonista Sarah Jessica Parker, è stata ripresa dopo il successo di Sex and the City, ma non ci sono ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa valutazione futura.

Michael Patrick King, in una recente intervista, ha spiegato perché è convinto che lo show con Sarah Jessica Parker verrà rivalutato Il creatore della serie And Just Like That., Michael Patrick King, è convinto che il progetto sequel di Sex and the City verrà rivalutato con il passare del tempo. In una recente intervista, infatti, il filmmaker ha sostenuto che in futuro gli episodi potrebbero diventare cult tra gli spettatori. Un revival che potrebbe essere rivalutato Rispondendo alle domande di The Guardian, King ha dichiarato che ha fiducia nei confronti del futuro di And Just Like That.: "Se The Comeback mi ha insegnato qualcosa, è che le percezioni possono cambiare nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - And Just Like That..., il creatore della serie revival di Sex and the City: "In futuro sarà un cult"

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Sex and the City is Officially Over According to Creator Michael Patrick King

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«Credo che And Just Like That. . . Invecchierà bene. Ha lo stesso DNA dell'originale Sex and the City, che parlava della società che diceva alle donne di 35 anni che avrebbero dovuto sposarsi. In And Just Like That. . . La società diceva alle donne di 55 anni c facebook