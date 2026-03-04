Il creatore della serie ha rivelato che James Van Der Beek, prima di morire, aveva pensato a un’idea innovativa per il ritorno di Dawson’s Creek. La morte dell’attore, avvenuta l’11 febbraio all’età di 48 anni, ha portato all’attenzione i suoi progetti futuri. Le dichiarazioni si concentrano sulla sua visione creativa e sul suo contributo alla serie.

Dopo la morte della star di “Dawson’s Creek”, James Van Der Beek, avvenuta l’11 febbraio a 48 anni dopo tre anni di malattia del cancro al colon-retto, il creatore del teen drama storico Kevin Williamson ha rivelato un progetto dell’attore scomparso “James e io abbiamo parlato diverse volte di un reboot di Dawson’s Creek – ha detto Kevin a Esquire in un’intervista pubblicata il 2 marzo –. Lui voleva farlo. E infatti, c’è stato un momento in cui stava per scriverlo, e aveva un’idea davvero grandiosa “. Infatti, mentre “Dawson’s Creek”, che vedeva anche Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson, si è concluso nel 2003 con un salto temporale di cinque anni per dare una conclusione al pubblico, lo sceneggiatore ha sottolineato come “This Is Us” abbia ispirato l’idea di James di un ritorno a Capeside. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “James Van Der Beek prima di morire aveva avuto un’idea grandiosa per il revival di Dawson’s Creek”: lo rivela il il creatore della serie, Kevin Williamson

James Van Der Beek aveva avuto un'idea "meravigliosa" per un reboot di Dawson's CreekKevin Williamson, creatore della serie cult, ha svelato che aveva parlato con l'attore di alcune idee per riportarla sugli schermi.

Leggi anche: Morto James Van Der Beek, l’attore protagonista della serie “Dawson’s Creek” aveva 48 anni

Tutto quello che riguarda James Van Der.

Temi più discussi: James Van Der Beek aveva avuto un'idea meravigliosa per un reboot di Dawson's Creek; Dawson's Creek: James Van Der Beek aveva una grande idea per un revival; Michelle Williams ricorda James Van Der Beek: Penso continuamente a lui e alla sua famiglia; Eric Dane, il ricordo della moglie di James Van Der Beek: Ci mancheranno le risate che i nostri ragazzi facevano insieme alle feste di...

Michelle Williams ricorda James Van Der Beek: Penso continuamente a lui e alla sua famigliaIn una recente intervista rilasciata a ET, Michelle Williams ha ricordato James Van Der Beek scomparso l'11 febbraio 2026 all'età di 47 anni: i due hanno ... ciakmagazine.it

James Van Der Beek aveva avuto un'idea meravigliosa per un reboot di Dawson's CreekKevin Williamson, creatore della serie cult, ha svelato che aveva parlato con l'attore di alcune idee per riportarla sugli schermi. movieplayer.it

James Van Der Beek voleva tornare a interpretare Dawson in una serie sequel di Dawson's Creek A rivelarlo è stato Kevin Williamson, produttore esecutivo e sceneggiatore della serie, in un'intervista rilasciata a Esquire. "James ed io abbiamo parlato più v facebook

James Van Der Beek è stato il volto di una generazione di sognatori, di giovani sensibili che si sono riconosciuti in lui e nelle fragilità del suo personaggio più emblematico Il Dawson Leery da lui interpretato in "Dawson's Creek" non è stato il classico adoles x.com