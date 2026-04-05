Alto impatto a Latina controlli rafforzati in città in vista delle festività di Pasqua

Da latinatoday.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Latina, i carabinieri della stazione locale e della sezione di intervento dell’8° reggimento Lazio hanno effettuato una notte di controlli straordinari denominati “Alto impatto”. Le operazioni sono state svolte in vista delle festività pasquali e hanno coinvolto diverse zone della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti o comportamenti illeciti.

Un uomo denunciato, trovato con chiavi alterate e grimaldelli. Altri due segnalati come assuntori di stupefacenti Una nottata di servizi straordinari Alto impatto, nel capoluogo, da parte dei carabinieri della stazione di Latina e della sezione di intervento dell'8° reggimento Lazio. L'attività di prevenzione sul territorio ha portato alla denuncia a piede libero di un 50enne del posto, già conosciuto agli archivi delle forze di polizia, ritenuto responsabile di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. I militari lo hanno fermato mentre era a piedi in via Grassi e lo hanno perquisito. All'interno di una valigetta aveva utensili meccanici da lavoro e grimaldelli dei quali non ha saputo fornire una giustificazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Sicurezza: controlli “Alto Impatto" a Latina

Leggi anche: I controlli Alto Impatto in città: fermati in strada e trovati con droga, coltelli e un martello

Temi più discussi: Controlli antidroga: 21enne scoperto in auto con coltelli e dosi di hashish; FERMATO CON ARNESI DA SCASSO AL NICOLOSI: DENUNCIATO UN 50ENNE; APRILIA | Controlli ad alto impatto dei Carabinieri, denunciato 21enne con coltello e hashish; Dall’epatite C alla MASLD/MASH: un convegno sulle malattie del fegato ad alto impatto.

alto impatto a latinaAprilia, alto impatto: 28enne denunciato dopo un incidente a NettunoAd Aprilia proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio ad Alto Impatto, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e del traffico di sostanze stupefacent ... latinacorriere.it

alto impatto a latinaControlli ad alto impatto tra Aprilia e Nettuno, denunciato 28enne dopo un incidenteControlli ad alto impatto tra Aprilia e Nettuno: denunciato un 28enne di Ardea dopo un incidente contro il muro di un’abitazione. Ferito il passeggero ... latinaquotidiano.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.