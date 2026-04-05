Alto impatto a Latina controlli rafforzati in città in vista delle festività di Pasqua

A Latina, i carabinieri della stazione locale e della sezione di intervento dell’8° reggimento Lazio hanno effettuato una notte di controlli straordinari denominati “Alto impatto”. Le operazioni sono state svolte in vista delle festività pasquali e hanno coinvolto diverse zone della città, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti o comportamenti illeciti.

Un uomo denunciato, trovato con chiavi alterate e grimaldelli. Altri due segnalati come assuntori di stupefacenti Una nottata di servizi straordinari Alto impatto, nel capoluogo, da parte dei carabinieri della stazione di Latina e della sezione di intervento dell'8° reggimento Lazio. L'attività di prevenzione sul territorio ha portato alla denuncia a piede libero di un 50enne del posto, già conosciuto agli archivi delle forze di polizia, ritenuto responsabile di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. I militari lo hanno fermato mentre era a piedi in via Grassi e lo hanno perquisito. All'interno di una valigetta aveva utensili meccanici da lavoro e grimaldelli dei quali non ha saputo fornire una giustificazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Sicurezza: controlli “Alto Impatto" a Latina Leggi anche: I controlli Alto Impatto in città: fermati in strada e trovati con droga, coltelli e un martello Temi più discussi: Controlli antidroga: 21enne scoperto in auto con coltelli e dosi di hashish; FERMATO CON ARNESI DA SCASSO AL NICOLOSI: DENUNCIATO UN 50ENNE; APRILIA | Controlli ad alto impatto dei Carabinieri, denunciato 21enne con coltello e hashish; Dall’epatite C alla MASLD/MASH: un convegno sulle malattie del fegato ad alto impatto. Aprilia, alto impatto: 28enne denunciato dopo un incidente a NettunoAd Aprilia proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio ad Alto Impatto, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e del traffico di sostanze stupefacent ... latinacorriere.it Controlli ad alto impatto tra Aprilia e Nettuno, denunciato 28enne dopo un incidenteControlli ad alto impatto tra Aprilia e Nettuno: denunciato un 28enne di Ardea dopo un incidente contro il muro di un’abitazione. Ferito il passeggero ... latinaquotidiano.it Operazione "alto impatto" al porto facebook Operazione ad “Alto Impatto” della Polizia di Stato nel centro di Varese: 105 persone identificate e tre esercizi pubblici sottoposti a controllo. x.com