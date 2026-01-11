Sicurezza | controlli Alto Impatto a Latina

I carabinieri di Latina hanno condotto controlli “Alto Impatto” nella tarda serata di venerdì 9 gennaio. L’intervento, volto a prevenire e contrastare la criminalità diffusa e il traffico di sostanze stupefacenti, ha visto la collaborazione del personale del Comando provinciale. Questi controlli rappresentano un’azione strategica per garantire la sicurezza nel territorio e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine.

Leggi anche: Controlli Alto impatto a Latina e Terracina: due donne fermate in auto con un martello Leggi anche: Controlli ad alto impatto: i numeri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Volterra, controlli ad 'alto impatto': identificate 62 persone ed elevate sanzioni per 4mila euro; Controlli ad "alto impatto" della Polizia di Stato a Bari; Controlli a tappeto a Veronetta: un arresto, un'espulsione e decine di identificazioni; Chianciano, controlli ad 'alto impatto'. La neve non ferma l'operazione. Sotto la lente gli alberghi vuoti. Controlli ad "alto impatto" della Polizia di Stato a Bari - La Polizia di Stato ha intensificato i controlli a Bari con verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali. trmtv.it

Bari, controlli ad “Alto Impatto”: 679 persone e 206 veicoli verificati - Complessivamente sono state controllate 679 persone, di cui 142 con precedenti o segnalazioni di Polizia, e 206 veicoli. giornaledipuglia.com

Sicurezza urbana: resoconto dei controlli ordinari e straordinari della Polizia x.com

Controlli all’esterno delle scuole finalizzati a garantire la tutela e la sicurezza degli alunni #Afragola - facebook.com facebook

