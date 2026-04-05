Allarme alla Ducati Marquez non sta bene | MotoGP sconvolta dalla notizia

Nella giornata di oggi, il paddock della MotoGP è stato colto da una notizia improvvisa e inattesa riguardante uno dei piloti più noti. Si parla di un problema di salute che coinvolge il motociclista, provocando sconcerto tra team e addetti ai lavori. La comunicazione ufficiale al momento non è ancora arrivata, ma la notizia ha già causato ripercussioni tra gli eventi programmati e le attività previste.

di Alessio Lento Il paddock si è fermato di colpo, con quella sensazione strana che arriva quando le voci iniziano a circolare troppo in fretta per essere ignorate. Non si parla di una caduta spettacolare o di una scelta tecnica discutibile, ma di qualcosa che sta fuori dalla pista e che rischia di pesare ancora di più. Dentro al box i volti sono tesi, le parole misurate e il silenzio dice più di qualsiasi comunicato. Si era capito già da alcuni segnali, piccoli ma non trascurabili, che qualcosa non stava andando nella direzione giusta. Prestazioni altalenanti, un linguaggio del corpo meno aggressivo del solito e quella sensazione che il pilota non fosse completamente dentro la moto come ci si aspetta a questi livelli e dal campione del mondo in carica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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