MotoGP ecco la Ducati Gresini Alex Marquez | Abbiamo gli ingredienti per fare bene

La Ducati Gresini ha presentato ufficialmente la sua squadra per il 2026. Alex Marquez si dice fiducioso: “Abbiamo gli ingredienti per fare bene”. Nadia Padovani spera di ripetere i risultati positivi del 2025. La presentazione è stata l’occasione per mostrare le moto e i piloti che affronteranno la prossima stagione.

Miglior team indipendente al termine della scorsa stagione, il team Gresini Ducati sogna di ripetere gli ottimi risultati anche nel Mondiale MotoGP 2026. Confermati i piloti del 2025: Alex Marquez, vice iridato, affiancherà Fermin Aldeguer, risultato l’esordiente meglio piazzato in classifica, grazie all’ottavo posto finale. La formazione italiana, gestita da Nadia Padovani, ha presentato la livrea delle nuove moto a Kuala Lumpur, in Malesia, dove si svolgeranno i primi test prestagionali. Non cambiano i colori: il celeste pastello prevale, attraversato da una banda laterale blu lungo le carene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, ecco la Ducati Gresini. Alex Marquez: "Abbiamo gli ingredienti per fare bene" Approfondimenti su Ducati Gresini MotoGP, grave infortunio in Ducati: coinvolti i fratelli Marquez Nella MotoGP si registra un nuovo infortunio che coinvolge i fratelli Marquez, mettendo in difficoltà la squadra Ducati. Márquez: “Un ducatista è un pilota veloce e felice”. La Ducati celebra i titoli MotoGp | FOTO e VIDEO La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ducati Gresini Argomenti discussi: MotoGP, Ducati punta tutto sulle ali: ecco il nuovo pacchetto aerodinamico a Sepang; Acosta in Ducati con Marc Marquez nel 2027: Bagnaia attende alla porta; Acosta in Ducati? Ecco la risposta di Marc Marquez; MotoGP | Tardozzi: Una volta rinnovato Marquez, penseremo all'altro pilota. Ducati, la livrea del team Gresini per il 2026 – GALLERYIl team Gresini ha svelato la livrea con cui correrà nel Mondiale 2026: tutte le foto della Ducati di Alex Marquez e Fermin Aldeguer ... formulapassion.it MotoGP, ecco la nuova Ducati di Francesco Pecco BagnaiaPecco: Stagione 2026 nuova opportunità per dimostrare tutto il nostro potenziale nell’anno del centenario Ducati ... primachivasso.it [MotoGP] DUCATI IN PISTA CON 3 MOTO DIVERSE NEL 2026. Borgo Panigale avrà come nel 2025 6 moto con 3 team (Factory, Gresini, VR46) e tre evoluzione diverse: Marquez GP26, Bagnaia GP26, Alex GP26, Aldeguer GP25, Diggia GP26, Morbidelli GP facebook #MotoGP Desmosedici GP Factory (GP26) sempre con il team BK8 Gresini, adesso per Alex Marquez è arrivata anche la Ducati Desmo450 MX per gli allenamenti: debutto con la sua nuova moto oggi insieme a Marc Marquez e Diogo Moreira, veri stacanovisti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.