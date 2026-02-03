Nancy Brilli | Ho l'endometriosi al quarto stadio Mi dissero che sarei stata sterile mio figlio è un miracolo

Nancy Brilli rivela di aver combattuto contro un'endometriosi al quarto stadio. L’attrice ha spiegato di aver ricevuto la diagnosi che avrebbe potuto rendere impossibile avere figli, ma oggi suo figlio Francesco rappresenta un vero miracolo.

Nancy Brilli ha raccontato di avere l'endometriosi al quarto stadio: "Mi dissero che ero sterile, mio figlio Francesco è un miracolo". Per via delle sue condizioni di salute perse anche alcune occasioni di lavoro: "Stavo malissimo, avevo dei veri e propri salassi di sangue".🔗 Leggi su Fanpage.it

Nancy Brilli rivela di soffrire di endometriosi al quarto stadio e di aver ricevuto la diagnosi di sterilità.

Nancy Brilli ha condiviso alcuni aspetti della sua vita sentimentale, affermando di essere attualmente single e un po' zitella.

