Albergo abusivo vacanza da incubo I turisti e l’alloggio fantasma | La luce non c’è igiene scarsa

Un albergo senza autorizzazioni e condizioni igieniche precarie ha causato un'esperienza negativa a diversi turisti durante le festività. I visitatori hanno denunciato problemi come la mancanza di illuminazione e servizi essenziali, creando un soggiorno difficile e sgradevole. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità che stanno verificando i fatti.

Ferrara, 27 febbraio 2026 – Era stata segnalata da una turista, in città per festeggiare San Silvestro, come una struttura ricettiva priva di condizioni igieniche adeguate e per il mancato funzionamento degli impianti elettrici. Peccato che, all'indirizzo comunicato alla Polizia Locale, non risultasse nessuna attività registrata nelle banche dati del Comune di Ferrara. Tutto questo ha portato ad un'indagine approfondita dal reparto Commerciale della Polizia Locale Terre Estensi che, dopo l'incrocio con i dati catastali comunali, ha accertato che l'appartamento altro non era che un'abitazione normalmente abitata da inquilini.