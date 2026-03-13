Tre turisti casertani hanno vissuto un’esperienza difficile in Thailandia, dove si sono trovati bloccati a causa della guerra in Iran. Durante il soggiorno, hanno dovuto affrontare voli cancellati, liste d’attesa lunghe e allarmi droni, senza ricevere supporto dal loro paese. Le spese extra accumulate hanno contribuito a rendere la situazione ancora più complicata, lasciandoli in un incerto stato di isolamento.

Tempo di lettura: 3 minuti Dalla spensieratezza all’incubo di non riuscire a tornare a casa, tra voli cancellati, liste d’attesa ballerine, allarmi droni, spese extra e nessun aiuto dal proprio Stato. E’ l’odissea vissuta da tre turisti casertani, Tommaso Grandinetti, Gaetano Caprio e Cesare Panaro, tornati finalmente in Italia dopo giorni di forte preoccupazione. I tre erano volati il 18 febbraio in Thailandia per una vacanza su un’isola distante cinque ore di navigazione da Phuket, e avrebbero dovuto far ritorno il 6 marzo. Solo che nel frattempo, il 28 febbraio, Usa e Israele hanno dato il via al conflitto con l’Iran e il sistema internazionale dei voli è andato in tilt. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vacanza da incubo per tre turisti casertani: “Bloccati in Thailandia dalla guerra in Iran”

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