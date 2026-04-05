Una concorrente ha affrontato con coraggio una sfida al gioco televisivo, arrivando a vincere un premio di 75.000 euro. Durante la trasmissione, ha anche pronunciato una dichiarazione d’amore, lasciando lo studio con le emozioni a fior di pelle. La sua partecipazione si è conclusa con un finale che ha emozionato il pubblico, portando la concorrente a versare qualche lacrima. L’episodio è stato trasmesso in prima serata su un canale nazionale.

Non si ferma nemmeno per Pasqua Affari Tuoi, che continua a regalare emozioni ai concorrenti e al suo affezionato pubblico. La protagonista della puntata del 5 aprile è stata la lucana Marina, al centro di un finale coi fiocchi. Si è presentata accanto a quello che presto diventerà suo marito e ha giocato mettendoci tutto il cuore. Ed è proprio seguendo le sue emozioni che è riuscita a conquistare una vincita importante. Marina arriva da Scanzano Jonico insieme al suo futuro marito Brian Giuseppe. Nella vita è fioraia, abituata a maneggiare bellezza e delicatezza, ma in questa occasione ha dimostrato anche una forza sorprendente. La coppia ha iniziato la propria avventura con il pacco numero 19. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Marina sfida la paura e vince: il finale che emoziona fino alle lacrime

Egidio e il marito Giuseppe ad Affari Tuoi, sfidano il dottore e vincono: il finale in lacrimeEgidio della Regione Lazio ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi stasera, accompagnato dal marito Giuseppe.

Affari Tuoi, Brenda sorprende De Martino: “Che coraggio”. Lacrime in studioLa puntata del 10 gennaio di Affari Tuoi mette alla prova il sangue freddo di Brenda.

Affari tuoi, la partita più smielata di sempre fa piangere tutti e incanta De Martino: Questo è amoreNella nuova puntata del 5 aprile giocano Marina e Brian in una partita romantica che finisce con 75mila euro in cassa. Lacrime e commozione incantano De Martino ... libero.it

Affari Tuoi stasera hanno vinto? Marina della Basilicata arriva in fondo con 200 e 300mila e …Affari Tuoi stasera quanto hanno vinto? Gioca Marina della Basilicata Torna su Rai1 anche la sera di Pasqua Affari Tuoi di Stefano De Martino. televisionando.it