Affari Tuoi Brenda sorprende De Martino | Che coraggio Lacrime in studio

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 10 gennaio, Brenda si presenta con grande determinazione e affronta una partita complessa, tra offerte elevate e scelte difficili. La concorrente sorprende Stefano De Martino per il suo atteggiamento coraggioso, mentre in studio si registrano momenti di emozione e lacrime. La sfida si svolge sotto gli occhi di pubblico e conduttore, con Brenda che dimostra sicurezza nelle sue decisioni.

La puntata del 10 gennaio di Affari Tuoi mette alla prova il sangue freddo di Brenda. La concorrente affronta una partita tutt'altro che semplice, tra offerte importanti e decisioni difficili che sorprendono anche Stefano De Martino. A rendere l'atmosfera più leggera, però, ci pensano come sempre le invenzioni surreali di Herbert Ballerina e una dose di strategia che, questa volta, cambia le sorti della partita. "Affari Tuoi", partita in salita: ci pensa Herbert Ballerina. La protagonista della puntata del 10 gennaio è Brenda. Gioca con il pacco numero 9, arriva dall'Abruzzo ed è accompagnata in studio dalla mamma Mena. La sua partita inizia subito con qualche difficoltà: il primo pacco che apre contiene infatti 15mila euro. Brenda, concorrente di Affari Tuoi, rifiuta tutte le offerte del dottore e il suo coraggio viene premiato: il pacco numero 9 le regala 200mila euro. Affari tuoi vede giocare una protagonista che arriva direttamente dal cuore dell'Abruzzo. A pochissimi giorni (solo tre) dal suo ingresso in studio a giocare questa sera - 10 marzo - è Brenda. Affari tuoi, quanto hanno vinto ai pacchi stasera, 10 marzo 2026? Centotrentottesima puntata di questa edizione, nonché cinquantottesima dell'anno che vede come padrone di casa Stefano De Martino. "Che coraggio!" Brenda, concorrente di Affari Tuoi, rifiuta tutte le offerte del dottore e il suo coraggio viene premiato. Tutti in studio restano increduli.