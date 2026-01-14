Egidio e il marito Giuseppe ad Affari Tuoi sfidano il dottore e vincono | il finale in lacrime
Egidio, insieme al marito Giuseppe, ha partecipato alla trasmissione Affari Tuoi, rappresentando la Regione Lazio. Nella sfida contro il dottore, sono riusciti a portare a casa la vittoria. Il finale, emotivamente intenso, ha suscitato commozione tra i partecipanti e il pubblico. Un momento che rimarrà impresso per la sincerità e la determinazione dimostrata durante tutta la puntata.
Egidio della Regione Lazio ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi stasera, accompagnato dal marito Giuseppe. Dopo una lunga partita, hanno puntato sul numero 1, legato ai compleanni di alcuni familiari: sono tornati a casa con 50mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
