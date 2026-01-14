Egidio e il marito Giuseppe ad Affari Tuoi sfidano il dottore e vincono | il finale in lacrime

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Egidio, insieme al marito Giuseppe, ha partecipato alla trasmissione Affari Tuoi, rappresentando la Regione Lazio. Nella sfida contro il dottore, sono riusciti a portare a casa la vittoria. Il finale, emotivamente intenso, ha suscitato commozione tra i partecipanti e il pubblico. Un momento che rimarrà impresso per la sincerità e la determinazione dimostrata durante tutta la puntata.

Egidio della Regione Lazio ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi stasera, accompagnato dal marito Giuseppe. Dopo una lunga partita, hanno puntato sul numero 1, legato ai compleanni di alcuni familiari: sono tornati a casa con 50mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Sofia e il marito ad Affari Tuoi: “Abbiamo due mutui sulle spalle”, fregano il dottore e vincono un ricco assegno

Leggi anche: “Abbiamo 2 mutui sulle spalle”. Sofia e il marito a Affari Tuoi: fregano il dottore e vincono a sorpresa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

egidio marito giuseppe affariEgidio e il marito Giuseppe ad Affari Tuoi, sfidano il dottore e vincono: il finale in lacrime - Egidio della Regione Lazio ha giocato la sua partita ad Affari Tuoi stasera, accompagnato dal marito Giuseppe. fanpage.it

egidio marito giuseppe affariChi è Giuseppe, marito di Egidio ad Affari tuoi - Nella puntata di Affari tuoi in onda stasera, mercoledì 14 gennaio, i riflettori sono puntati su Egidio, il progettista d'interni di Fiumicino che rappresenta il Lazio. tag24.it

egidio marito giuseppe affariChi è Egidio del Lazio, concorrente di Affari tuoi del 14 gennaio - Egidio arriva da Fiumicino, in provincia di Roma, e nella vita lavora come progettista d'interni. tag24.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.