Egidio e il marito Giuseppe ad Affari Tuoi sfidano il dottore e vincono | il finale in lacrime

Egidio, insieme al marito Giuseppe, ha partecipato alla trasmissione Affari Tuoi, rappresentando la Regione Lazio. Nella sfida contro il dottore, sono riusciti a portare a casa la vittoria. Il finale, emotivamente intenso, ha suscitato commozione tra i partecipanti e il pubblico. Un momento che rimarrà impresso per la sincerità e la determinazione dimostrata durante tutta la puntata.

Chi è Giuseppe, marito di Egidio ad Affari tuoi - Nella puntata di Affari tuoi in onda stasera, mercoledì 14 gennaio, i riflettori sono puntati su Egidio, il progettista d'interni di Fiumicino che rappresenta il Lazio. tag24.it

Chi è Egidio del Lazio, concorrente di Affari tuoi del 14 gennaio - Egidio arriva da Fiumicino, in provincia di Roma, e nella vita lavora come progettista d'interni. tag24.it

