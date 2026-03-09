Addio ad Antonio Russo tra i pionieri della vendita di auto fondò la Russauto

La comunità di Giugliano si è raccolta nel cordoglio per la scomparsa di Antonio Russo, imprenditore locale e fondatore della concessionaria Russauto, una delle prime a rappresentare il marchio Fiat nella provincia di Napoli. Russo era conosciuto per aver avviato questa attività tra i pionieri della vendita di auto nella zona, lasciando un segno duraturo nel settore automobilistico locale.

La comunità di Giugliano piange la scomparsa di Antonio Russo, storico imprenditore giuglianese e fondatore della nota concessionaria Russauto, tra i primi concessionari Fiat dell’intera provincia di Napoli. Con la sua visione imprenditoriale, la passione per il lavoro e una straordinaria capacità di costruire rapporti di fiducia con clienti e collaboratori, Antonio Russo ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel settore della vendita di automobili. La Russauto, nata grazie alla sua determinazione e alla sua lungimiranza, è diventata nel tempo una realtà riconosciuta e stimata, contribuendo allo sviluppo del tessuto economico locale e accompagnando generazioni di famiglie giuglianesi nella scelta della propria automobile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

