In pochi minuti il furgone si trasforma in una palla di fuoco e viene distrutto dall' incendio

Questa mattina presto, in via Polenta a Bertinoro, un furgone è andato immediatamente in fiamme. In pochi minuti, il veicolo si è trasformato in una palla di fuoco e alla fine è stato completamente distrutto dall’incendio. I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti sul posto e hanno spento le fiamme, ma il furgone non si è potuto salvare.

Il personale del comando di viale Roma ha operato per circoscrivere il rogo ed estinguere le fiamme. Non si segnalano feriti I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti nella prima mattinata di lunedì in via Polenta, nel territorio comunale di Bertinoro, per un incendio che ha interessato un furgone. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno poco prima delle 7. Quando i pompieri sono giunti sul posto, le fiamme stavano iniziando a propagarsi alla vegetazione circostante, minacciando l'area verde adiacente alla sede stradale. Il personale del comando di viale Roma ha operato per circoscrivere il rogo ed estinguere le fiamme.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Forli Bertinoro In pochi minuti si trasforma in una palla di fuoco: auto distrutta in un incendio Fumo dal motore, in un amen l'auto si trasforma in una palla di fuoco: il conducente accosta in tempo e si mette in salvo Nel tardo pomeriggio di lunedì, un incendio ha coinvolto un’auto lungo via Faentina, trasformandola rapidamente in una palla di fuoco. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Forli Bertinoro Argomenti discussi: Più esercizio e meno divano, pochi minuti al giorno per migliorare la salute: lo studio; Case nel mirino, doppio furto in via Ravegnana in pochi minuti: i ladri colpiscono in prima serata; Sito web per tutti in pochi minuti: il pacchetto hosting di IONOS è gratis per 1 anno; Cinque appartamenti depredati in pochi minuti, paura nel quartiere. Crea il tuo sito in pochi minuti con IONOS: il primo anno è gratuitoCon gli strumenti AI di IONOS puoi costruire il tuo blog in modo facile e veloce. E ora il website builder è gratis per un anno: scopri la promo. Con gli strumenti AI di IONOS puoi costruire il tuo ... punto-informatico.it Più esercizio e meno divano, pochi minuti al giorno per migliorare la salute: lo studioLa ricerca dalla Norvegia: bastano un esercizio moderato di 5 minuti e mezz'ora in meno di sedentarietà ... adnkronos.com Rossella in padella, il blog di Rossella Cosentino. Tyla · CHANEL. Un dolcetto veloce da fare in pochi minuti - facebook.com facebook ''Dopo pochi minuti di silenzio e di gocce, si vede questo entrare vestito da salamandra'' Antonio Albanese a #CTCF x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.