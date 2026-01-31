Auto in transito prende fuoco a Carpi la conducente accosta e si mette in salvo

Questa mattina a Carpi un’auto ha preso fuoco mentre percorreva via Canalvecchio. La conducente, vedendo le fiamme, ha subito accostato e si è messa in salvo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio senza che ci siano feriti. La vettura è stata completamente danneggiata dal fuoco.

Questa mattina, sabato 31 gennaio, intorno alle ore 11, la squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Carpi è intervenuta in via Canalvecchio a Carpi, per l'incendio di un'autovettura in transito.L'allarme è scattato quando una conducente, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo.

