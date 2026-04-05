Il leader dell'opposizione ungherese, attualmente in vantaggio nei sondaggi, si prepara a affrontare le elezioni. Tuttavia, anche con il supporto popolare, le sfide per modificare la situazione politica rimangono significative. La campagna elettorale si avvicina e le dinamiche di voto potrebbero influenzare i risultati finali. Finora, la vittoria personale non garantisce automaticamente il cambiamento nelle istituzioni.

Il leader dell'opposizione ungherese è favorito nei sondaggi, ma cambiare le cose sarà difficile dopo 16 anni di governo illiberale con Viktor Orbán In Ungheria il principale partito di opposizione, Tisza, e il suo leader Péter Magyar sono avanti in tutti i sondaggi per le elezioni parlamentari del prossimo 12 aprile: è possibile che per la prima volta dal 2010 il paese avrà un primo ministro diverso da Viktor Orbán. Vincere però potrebbe non bastare a cambiare il paese. Per Magyar governare l’Ungheria sarebbe complicatissimo a causa del modo in cui Orbán e il suo partito Fidesz, di estrema destra, hanno riformato gli organi dello Stato negli ultimi 15 anni, nominando tra l’altro molti alleati in posizioni di rilievo nelle istituzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Péter Magyar non basterà vincere le elezioni

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Il 12 aprile 2026 in Ungheria si vota per rinnovare il Parlamento. Dopo sedici anni di governo, Viktor Orbán cerca la riconferma con Fidesz, ma per la prima volta affronta una sfida reale da parte di Péter Magyar e del partito Tisza, che secondo i sondaggi più re facebook

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