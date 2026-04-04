Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 18, si disputerà la partita tra Juventus e Genoa, con le formazioni ufficiali già annunciate. I bianconeri cercano di ottenere un risultato positivo dopo la pausa per le nazionali, con l'obiettivo di risalire la classifica e mantenere la strada verso il quarto posto. La sfida si svolge nello stadio di casa della Juventus, che punta a confermare il suo stato di forma e la capacità di mantenere la porta inviolata.

La Juventus riprende la corsa al quarto posto dopo la pausa nazionali ripartendo dal turno casalingo contro il Genoa. I bianconeri devono mettersi alle spalle il pari interno con il Sassuolo, chi ha rallentato la loro risalita dopo le vittorie con Pisa e Udinese. La squadra di Luciano Spalletti è imbattuta da 5 match ufficiali. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Genoa (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Nuovo clean sheet per i bianconeri

Juventus-Genoa (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Nuovo clean sheet per i bianconeriLa Juventus riprende la corsa al quarto posto dopo la pausa nazionali ripartendo dal turno casalingo contro il Genoa.

Juventus-Genoa (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus riprende la corsa al quarto posto dopo la pausa nazionali ripartendo dal turno casalingo contro il Genoa.

Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Genoa; Juventus-Genoa oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Juventus-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Juventus-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Juve-Genoa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti punta la ChampionsI bianconeri tornano in campo dopo la sosta per le nazionale e sfidano il Grifone: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com

Juventus-Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus-Genoa del 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Juventus-Genoa, il "derby" del ds bianconero Marco Ottolini facebook

Dove vedere in tv Juventus-Genoa, Napoli-Milan e le altre partite di serie A di oggi x.com