Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca la sfida tra Juventus e Genoa, partita valida per il campionato. La Juventus torna in campo dopo la pausa nazionali, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili, mentre i pronostici indicano la possibilità di un nuovo clean sheet per i bianconeri.

La Juventus riprende la corsa al quarto posto dopo la pausa nazionali ripartendo dal turno casalingo contro il Genoa. I bianconeri devono mettersi alle spalle il pari interno con il Sassuolo, chi ha rallentato la loro risalita dopo le vittorie con Pisa e Udinese. La squadra di Luciano Spalletti è imbattuta da 5 match ufficiali. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Genoa (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Nuovo clean sheet per i bianconeri

Juventus-Genoa (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus riprende la corsa al quarto posto dopo la pausa nazionali ripartendo dal turno casalingo contro il Genoa.

Burgos-Ceuta (mercoledì 01 aprile 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Un altro clean sheet per i Blanquinegros?Il Burgos a Valladolid ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate, cui si aggiunge il pareggio per 0-0 sul campo dell.

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Juventus-Genoa: dove vederla, formazioni e precedentiJuventus-Genoa lunedì 6 aprile alle 18:00 all'Allianz Stadium. Formazioni, dove vederla in tv su Sky e DAZN, precedenti e pronostico della 31ª giornata ... lifestyleblog.it

Juventus-Genoa, il fortino Allianz e quel tabù rossoblù che dura da decenni: le ultimeLa Serie A entra nella sua fase decisiva e la Juventus si prepara a ricevere il Genoa nel match valido per la 31ª giornata. Appuntamento fissato per lunedì 6 aprile alle ore 18 all’Allianz Stadium, ... torinotoday.it

Lunedi alle 18.00 all’Allianz Stadium c’è Juventus-Genoa, con un Grifone senza paura. Dopo la tristissima parentesi della nazionale italiana, sconfitta dalla Bosnia e quindi eliminata dalla fase finale dei mondiali 2026, torna il campionato di serie A, per il rush f facebook

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