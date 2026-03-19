Il presidente americano ha dichiarato che qualora l’Iran attaccasse l’impianto di Ras Laffan in Qatar, gli Stati Uniti risponderebbero con la distruzione del giacimento di gas di South Pars. La Spagna ha contestato questa posizione, definendo la possibile guerra illegale. La minaccia si riferisce a una possibile azione militare in risposta a un attacco iraniano contro un impianto di produzione di gas naturale liquefatto in Qatar.

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di distruggere l’enorme giacimento di gas iraniano di South Pars se Teheran dovesse attaccare nuovamente l’importante impianto di produzione di gas naturale liquefatto (gnl) di Ras Laffan in Qatar. Trump ha confermato sulla sua piattaforma Truth Social che Israele ha colpito South Pars, ma ha affermato che gli Stati Uniti «non sapevano nulla» del raid che ha portato alla rappresaglia iraniana contro Ras Laffan. «Non ci saranno ulteriori attacchi da parte di Israele contro questo importantissimo e prezioso giacimento di South Pars, a meno che l’Iran non decida sconsideratamente di attaccare un Paese completamente innocente, ovvero il Qatar. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La minaccia di Trump all'Iran: «Non colpite gli impianti in Qatar o vi devasteremo». La Spagna non ci sta: «E' una guerra illegale»

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