Trump | La guerra in Iran sta per finire E i prezzi del petrolio calano Nuovi raid su Teheran che risponde | missili su Emirati e Giordania

Un'ora di telefonata tra Putin e Trump si è svolta ieri, mentre proseguono i raid militari sull’Iran. In risposta agli attacchi, Teheran ha lanciato missili contro Emirati Arabi e Giordania. Contestualmente, Trump ha dichiarato che la guerra in Iran sta per concludersi, e i prezzi del petrolio sono diminuiti. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Ieri la telefonata fra il presidente americano e quello russo Trump con la Nato che ha alzato i livelli di guardia dopo l'intercettazione di un missile sui cieli della Turchia Roma, 10 marzo 2026 – Mentre continuano i raid sull'Iran, ieri c'è stata una telefonata di un'ora fra Putin e Trump. Il presidente Usa ha dichiarato che "la guerra sta per finire" mentre nel colloqui il leader russo ha ribadito la necessità di porre fine al conflitto in Medio Oriente (aggiungendo che in Ucraina, grazie all'avanzata russa, presto Zelensky sarà costretto a un accordo). Ma questa mattina i prezzi del petrolio in calo sui mercati asiatici, con i future sul Brent scesi sotto i 95 dollari al barile, dopo essere schizzati ieri a quasi 120 dollari, a 92,85 dollari (-6,17%), e quelli sul Wti scivolati sotto i 90 a 88,52 dollari al barile (-6,56%). WASHINGTON – Stati Uniti e Israele hanno sferrato una nuova serie di attacchi contro Teheran. Trump ha affermato che l'operazione militare contro l'Iran sta raggiungendo i propri obiettivi. Il presidente degli Stati Uniti intravede il traguardo: 'Nessuno sa quali saranno le persone che guideranno il paese'. Continua il calo dei prezzi del petrolio: Brent a 93$ al barile (-5,5%), Wti sotto 89$ (-6,2%) dopo che Donald Trump ieri ha detto a CBS News ha detto che la guerra con l'Iran "è praticamente completa".