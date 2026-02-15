Ars et Labor altro stop deludente | senza gol col Cava Ronco la vetta è un miraggio

L’Ars et Labor non va oltre il pareggio contro il Cava Ronco (0-0) sul campo di Forlì e dice addio alle speranze di tornare al primo posto della classifica. Ora il Mezzolara capolista dista dieci punti. Al 2’ contropiede lanciato da Senigagliesi, che sbaglia l'ultimo passaggio e la palla viene intercettata dalla difesa. Due minuti dopo conclusione di Casadei che non crea problemi. Al 14' occasione per i biancazzurri: cross di Senigagliesi per Iglio, che tocca la palla, ma non riesce a mandarla in porta per l'ottimo intervento della difesa locale. Al 37' arriva la prima vera palla gol per l'Ars et Labor: corner di Senigagliesi, Carroli respinge male, sulla respinta arriva Casella ma proprio il portiere locale si rialza da terra e si oppone al difensore.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

L’Ars et Labor ha ottenuto un risultato deludente 0-0 a Cava Ronco, una partita che ha spento le ultime speranze di tornare in vetta alla classifica.

Ars et Labor affronta il Fratta Terme in una sfida importante, ma il risultato non è quello sperato.

Mezzolara 55, Ars et Labor 45, Medicina Fossatone 42, Futball Cava Ronco Forlì e Massa Lombarda 37; Russi 36, Fratta Terme 35, Castenaso 34, Sanpaimola 32, S.Agostino 31; Santarcangelo e Comacchiese

L'Ars et Labor ha il mal di gol: contro il Castenaso pari e rimpianti. E tornano i fischi - VIDEO16’ GOL CASTENASO (0-1) – Senigagliesi (Ars) perde palla, la recupera Barbieri (Cas) che conclude da fuori area di sinistro: Giacomel (Ars) non arriva sul pallone che si infila sul secondo palo, poco ... today.it

Ars et Labor, deludente 0-0 sul campo del Cava Ronco x.com

Contro il Cava Ronco, Carbonaro potrebbe tornare titolare. Fischio d’inizio alle 14.30 facebook