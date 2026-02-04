Ars et Labor derby a Comacchio | vincere per avvicinare la vetta nel ricordo di Giani - DIRETTA

L’Ars et Labor sono andati a Comacchio per il derby. La squadra cerca punti per avvicinarsi alla vetta e onorare la memoria di Giani. La partita si gioca in un campo amico, dove il rapporto tra le tifoserie rende tutto più acceso. La sfida era rimasta in sospeso lo scorso weekend, quando l’Ars et Labor aveva perso la finale di Coppa Italia. Ora, in una notte ricca di emozioni, i giocatori vogliono tornare a vincere e mettere pressione alle prime della classe.

Mister Parlato al debutto in campionato, dopo la sconfitta in Coppa Italia. Partita dalle mille emozioni Mille emozioni, tutte in una notte. L’Ars et Labor va a Comacchio – in un terreno ‘amico’, complice l’ottimo rapporto tra le tifoserie – per recuperare il match di campionato non disputato nell’ultimo weekend, quando invece è stata impegnata (con sconfitta) nella finale di Coppa Italia contro Nibbiano e Valtidone. I biancazzurri scenderanno in campo, dunque, con l’obiettivo di conquistare 3 punti e accorciare la distanza dal Mezzolara capolista, ora a +9, ma anche e soprattutto per onorare la memoria di Nicolas Giani.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Comacchio ars et labor Ars et Labor, è tempo di derby: sfida al Sant'Agostino (sul neutro di Rovigo) - DIRETTA ALLE 15 Ars et Labor, altro (mezzo) passo falso contro il Fratta Terme: così la vetta torna lontana Ars et Labor affronta il Fratta Terme in una sfida importante, ma il risultato non è quello sperato. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Comacchio ars et labor Argomenti discussi: Ars et Labor a Comacchio: vincere per avviare la rincorsa; Ars et Labor, la Medicina è di nuovo amarissima: la Curva fischia e contesta la squadra - VIDEO; Eccellenza, girone B. Ars et Labor Ferrara, esonerato mister Di Benedetto; La SPAL, ora Ars et Labor, giocherà col lutto al braccio per ricordare Nicolas Giani. Sant’Agostino a Fratta Terme. Mesola rischia a MedicinaEccellenza: turno dimezzato per le ferraresi. Mezzolara a Massa Lombarda . Comacchiese-Spal al Raibosola verrà recuperata mercoledì sera. ilrestodelcarlino.it Nibbiano trionfa in Coppa Eccellenza: 1-0 su Ars et Labor FerraraUn trofeo di prestigio nella bacheca del Nibbiano Valtidone: sabato 31 gennaio sul campo di Correggio, un colpo di testa di Grasso all'88' ha regalato la ... piacenzasera.it Un nuovo tesserato per l'Ars et Labor Ferrara Calcio che annuncia di aver raggiunto l'accordo con Riccardo Rossi, esterno d'attacco che si aggiunge alla rosa a disposizione di Carmine Parlato facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.