La WWE sbarca su Netflix Italia | il conto alla rovescia è iniziato
Da aprile, gli appassionati di wrestling in Italia potranno accedere alla programmazione WWE direttamente su Netflix. L’arrivo della piattaforma nel nostro paese permette di vedere gli show e gli eventi più importanti in modo semplice e immediato. Questa novità rappresenta un’opportunità per seguire le competizioni e i protagonisti del wrestling in un’unica piattaforma, contribuendo a rendere più accessibile il mondo WWE anche nel nostro Paese.
L'annuncio che farà feliciti tutti i fan del wrestling: l'intera programmazione degli show sarà finalmente disponibile su Netflix anche nel nostro Paese Ottime notizie per gli appassionati di wrestling in Italia: a partire dal prossimo 1° aprile la WWE approderà in diretta streaming su Netflix anche nel nostro Paese. L'annuncio ufficiale è stato diffuso tramite un video di Paul "Triple H" Levesque, pubblicato sui canali social della piattaforma e su quelli di WWE Italia. Grazie a questo accordo, gli abbonati potranno seguire in esclusiva su Netflix tutti i principali show settimanali - Raw, SmackDown e NXT - oltre ai Premium Live Event, compresa WrestleMania, con il commento in italiano de "Il Godzilla" Luca Franchini e "Il Bardo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
LA WWE ARRIVA SU NETFLIX ITALIA !
