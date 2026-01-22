Da aprile, gli appassionati di wrestling in Italia potranno accedere alla programmazione WWE direttamente su Netflix. L’arrivo della piattaforma nel nostro paese permette di vedere gli show e gli eventi più importanti in modo semplice e immediato. Questa novità rappresenta un’opportunità per seguire le competizioni e i protagonisti del wrestling in un’unica piattaforma, contribuendo a rendere più accessibile il mondo WWE anche nel nostro Paese.

L'annuncio che farà feliciti tutti i fan del wrestling: l'intera programmazione degli show sarà finalmente disponibile su Netflix anche nel nostro Paese Ottime notizie per gli appassionati di wrestling in Italia: a partire dal prossimo 1° aprile la WWE approderà in diretta streaming su Netflix anche nel nostro Paese. L'annuncio ufficiale è stato diffuso tramite un video di Paul "Triple H" Levesque, pubblicato sui canali social della piattaforma e su quelli di WWE Italia. Grazie a questo accordo, gli abbonati potranno seguire in esclusiva su Netflix tutti i principali show settimanali - Raw, SmackDown e NXT - oltre ai Premium Live Event, compresa WrestleMania, con il commento in italiano de "Il Godzilla" Luca Franchini e "Il Bardo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La WWE sbarca su Netflix Italia: il conto alla rovescia è iniziato

Leggi anche: Si accende la magia del Natale Il conto alla rovescia è già iniziato

Iniziato il conto alla rovescia sull'esito elettorale: Pescara attende la sentenza del consiglio di StatoL’attesa cresce a Pescara per la sentenza del Consiglio di Stato riguardo alle elezioni comunali del giugno 2024, che hanno confermato la rielezione di Carlo Masci al primo turno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

LA WWE ARRIVA SU NETFLIX ITALIA !

Argomenti discussi: WWE su Netflix in Italia dal 1° aprile 2026: RAW, SmackDown, NXT e WrestleMania in diretta; La WWE sbarca su Netflix Italia: ecco tutte le info in merito; VIDEO | La WWE arriva su Netflix Italia; CM Punk vs. Finn Balor e non solo: la preview di WWE Raw del 19/01!.

La WWE sbarca su Netflix Italia: il conto alla rovescia è iniziatoL'annuncio che farà feliciti tutti i fan del wrestling: l'intera programmazione degli show sarà finalmente disponibile su Netflix anche nel nostro Paese ... movieplayer.it

La WWE sbarca su Netflix Italia: ecco tutte le info in meritoNetflix sarà la casa della WWE anche in Italia: grande novità per i fan italiani del Pro Wrestling, ecco tutti i dettagli in merito ... generationsport.it

Netflix sarà la casa della WWE anche in Italia: grande novità per i fan italiani del Pro Wrestling, ecco tutti i dettagli in merito alla trasmissione degli show settimanali e PLE. https://generationsport.it/2026/01/21/la-wwe-sbarca-su-netflix-italia-ecco-tutte-le-info-i - facebook.com facebook

Ufficiale: dal primo aprile 2026, la #WWE sbarca su #Netflix Italia. "Are you rea..." anzi, "siete pronti" x.com