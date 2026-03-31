Le autorità hanno smantellato a Perugia un gruppo che si definiva una setta legata all’alchimia. Durante le indagini sono stati disposti quattro fermi e sono stati accertati diversi episodi di presunti abusi, oltre a pagamenti di somme di denaro. L’indagine ha avuto origine da un corso di alchimia che si presentava come un percorso di crescita personale, ma che poi si è rivelato una struttura chiusa e controllata.

Tutto comincia con un corso di alchimia, una promessa di conoscenza e trasformazione interiore. Poi, lentamente, quel percorso si trasforma in una rete chiusa, fatta di isolamento, denaro e controllo. È da una segnalazione familiare che prende avvio l’indagine della polizia di Perugia e del Servizio centrale operativo, che ha portato alla scoperta di un a presunta setta organizzata come un’associazione per delinquere. O almeno questa è l’ipotesi degli inquirenti che hanno disposto il fermo di quattro persone di cui tre sono state rintracciate e portate in carcere. Le accuse, a vario titolo, sono pesanti: associazione per delinquere finalizzata a truffa, estorsione e violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La setta dell’alchimia – Riti, soldi versati e presunti abusi: smantellato gruppo a Perugia. Disposti quattro fermi

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