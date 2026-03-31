La Polizia di Perugia, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, ha effettuato un fermo legato a un gruppo accusato di aver formato una setta. Le indagini hanno portato alla scoperta di episodi di estorsione e abusi ai danni degli aderenti. L'operazione ha portato allo smantellamento dell'organizzazione, che si finanziava anche attraverso pratiche alchemiche e attività illegali.

AGI - La Polizia di Perugia con il Servizio Centrale Operativo ha proceduto al fermo di indiziato di delitto a carico di tre uomini e una donna, indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata a truffa, estorsione e violenza sessuale, ai danni degli aderenti a un gruppo da loro costituito. Le indagini della Squadra Mobile e dello SCO sono partite da una segnalazione del padre di un membro del gruppo. L'uomo ha riferito che il figlio, a metà del 2023, aveva iniziato a frequentare alcuni corsi di alchimia con un fantomatico 'maestro', e che in seguito si era trasferito all'interno di una struttura del gruppo e aveva eseguito pagamenti mensili in favore del maestro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Smantellata la 'setta dell'alchimia', estorsioni e abusi sugli adepti

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