Smantellata la ' setta dell' alchimia' estorsioni e abusi sugli adepti

Da agi.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Perugia, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, ha effettuato un fermo legato a un gruppo accusato di aver formato una setta. Le indagini hanno portato alla scoperta di episodi di estorsione e abusi ai danni degli aderenti. L'operazione ha portato allo smantellamento dell'organizzazione, che si finanziava anche attraverso pratiche alchemiche e attività illegali.

AGI - La  Polizia di Perugia  con il  Servizio Centrale Operativo  ha proceduto al fermo di indiziato di delitto a carico di tre uomini e una donna, indagati, a vario titolo, per  associazione a delinquere  finalizzata a  truffa,  estorsione  e  violenza sessuale, ai danni degli aderenti a un  gruppo  da loro costituito. Le  indagini  della  Squadra Mobile  e dello  SCO  sono partite da una segnalazione del padre di un membro del gruppo. L'uomo ha riferito che il figlio, a  metà del 2023, aveva iniziato a frequentare alcuni  corsi di alchimia  con un fantomatico 'maestro', e che in seguito si era trasferito all'interno di una  struttura del gruppo  e aveva eseguito  pagamenti mensili  in favore del maestro. 🔗 Leggi su Agi.it

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