Turismo | altro anno record a Roma 22,9 milioni di arrivi nel 2025

Nel 2025 Roma ha consolidato il suo ruolo come meta turistica di rilievo, con un totale di 22,9 milioni di arrivi. Di questi, circa 12 milioni sono provenienti da paesi esteri, confermando l’interesse internazionale verso la città. Questi dati testimoniano l’importanza del settore turistico per l’economia romana e sottolineano la continua attrattività di Roma come destinazione culturale e storica.

Un altro anno da record per il turismo nella capitale italiana: nel 2025, gli arrivi registrati da gennaio a dicembre hanno raggiunto la cifra straordinaria di 22,9 milioni, di cui ben 12 milioni provenienti dall’estero. Le presenze totali si sono attestate a 52,92 milioni, segnando un incremento rispettivamente del +3,42 per cento e del +2,87 per cento rispetto al precedente primato storico del 2024. Questa è la fotografia scattata dall’Ente bilaterale del Turismo del Lazio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso la sua soddisfazione: “Siamo felici e orgogliosi di questo nuovo record, è stato un anno intenso, impegnativo ma molto positivo per la città sotto ogni punto di vista – ha dichiarato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

