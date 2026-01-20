Turismo Roma batte ogni record | 22,9 milioni di arrivi nel 2025

Nel 2025 Roma ha registrato un nuovo record di presenze turistiche, con un totale di 22,9 milioni di arrivi, di cui 12 milioni provenienti dall’estero. Secondo i dati dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, la città ha confermato il suo ruolo come destinazione principale in Italia, attirando visitatori da tutto il mondo e contribuendo alla crescita del settore turistico locale.

Roma, 20 gennaio 2026 – Il 2025 si chiude come l’anno record del turismo a Roma. A certificarlo sono i dati dell’ Ente Bilaterale del Turismo del Lazio: 22,9 milioni di arrivi complessivi, di cui 12 milioni dall’estero, e 52,92 milioni di presenze. Numeri che superano il precedente primato del 2024, con incrementi rispettivamente del +3,42% e del +2,87%. Roma consolida la leadership turistica. Il dato fotografa una Capitale che consolida la propria centralità nel panorama turistico europeo. La crescita riguarda sia i flussi internazionali sia la capacità della città di trattenere i visitatori più a lungo, segnale di un’offerta che si è ampliata e diversificata nel corso dell’anno.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

