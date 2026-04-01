Una nuova analisi dei tessuti mammari ha evidenziato come l'età avanzata possa essere associata a un aumento del rischio di tumore al seno. La ricerca si concentra sui cambiamenti che si verificano nel tessuto mammario con il passare del tempo, offrendo una mappa dettagliata di queste trasformazioni. Lo studio suggerisce una correlazione tra l'invecchiamento e le variazioni cellulari che potrebbero contribuire allo sviluppo della malattia.

AGI - La mappa più dettagliata dei cambiamenti del tessuto mammario mostra il legame tra l'avanzare dell' età e il maggiore rischio di sviluppare il cancro. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Aging, condotto dagli scienziati dell' Università di Cambridge e della British Columbia. Il team, guidato da Pulkit Gupta e Raza Ali, ha sviluppato una mappa del tessuto mammario, composta da tre milioni di cellule, per valutare come l' età e la menopausa influenzino questa regione. Il lavoro evidenzia che, con il passare degli anni, il numero di cellule nel tessuto mammario delle donne diminuisca, il che porta a un' alterazione del tessuto mammario. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tumore seno: ecco perché la menopausa può aumentarne il rischio

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