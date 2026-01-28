Allenarsi in menopausa Rischio cadute ecco perché non è una cosa da vecchi

Durante una pausa caffè, l’autrice si rende conto che allenarsi anche in menopausa non è una cosa da vecchi. Ricorda come l’attività fisica possa aiutare a ridurre i rischi di cadute e migliorare la qualità di vita, sfatando l’idea che sia una questione solo per le persone più anziane.

C are lettrici, l’articolo di oggi nasce da un’esperienza personale fatta circa un annetto fa durante una delle mie pause cappuccino obbligatorie di metà mattina. Mentre ero seduta al bar a fissare il vuoto tra una lezione e l’altra una signora, davanti ai miei occhi, è caduta inciampando sui suoi stessi piedi. Dopo averla aiutata a rialzarsi, con suo tenero imbarazzo, sono tornata al mio cappuccino con un po’ di turbamento che non è passato inosservato agli occhi del barista il quale, rispondendo ad un pensiero al quale non avevo dato voce mi dice: “cosa vuoi che sia, è normale cadere quando si diventa vecchi”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Durante la menopausa, mantenere la forza muscolare è fondamentale per preservare la salute ossea e migliorare il benessere generale.

L'allenamento in menopausa rappresenta un'importante occasione per mantenere salute e benessere.

