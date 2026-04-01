Tre segnali ci dicono che la Civica Tarasconi si sta preparando alle elezioni

Tre segnali indicano che la Civica Tarasconi si sta organizzando in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027. Si sono osservate mosse e iniziative che suggeriscono un rafforzamento della presenza politica e una pianificazione strategica da parte del gruppo. Questi spostamenti sono stati notati dagli osservatori locali come possibili segnali di preparazione alle sfide elettorali future.

Tre indizi fanno una prova: la Civica Tarasconi si sta preparando per le Elezioni Amministrative del 2027. A distanza di poche ore registriamo tre episodi che riguardano la lista del centrosinistra che conta sette consiglieri a Palazzo Mercanti, il secondo gruppo pi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Tommaso Paradiso pronto alle nozze con Carolina Sansoni dopo Sanremo 2026, il gossip: “Si sta preparando al sì”Secondo alcune indiscrezioni, Tommaso Paradiso si starebbe preparando al matrimonio con la compagna Carolina Sansoni. Wella si sta preparando alla quotazione in Borsa negli USAEntro la fine di quest’anno il brand di haircare Wella si quoterà in Borsa negli USA.