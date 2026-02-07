Wella si prepara a entrare in Borsa negli Stati Uniti entro la fine dell’anno. Il fondo di investimento Kkr ha deciso di far quotare il marchio di prodotti per capelli, puntando a valorizzare ulteriormente l’azienda, che nel 2020 era stata valutata oltre i 4,3 miliardi di dollari. La decisione apre uno scenario nuovo per il marchio, che potrebbe vedere crescere il suo valore di mercato.

Entro la fine di quest’anno il brand di haircare Wella si quoterà in Borsa negli USA. È l’operazione prevista dal fondo d’investimento Kkr, che potrebbe far valere l’azienda globale di cosmetici ben oltre i 4,3 miliardi di dollari pagati nel 2020. Infatti, il fondo d’investimento è proprietario del brand da ormai sei anni, e ne prevede l’ulteriore espansione. A rilasciare questa informazione sono fonti anonime vicine alla questione e riportate da Reuters. Wella, in arrivo la quotazione in Borsa USA. Per ora i dettagli sono veramente pochi, ma quello che è certo è che Wella Company, proprietaria dell’omonimo marchio di prodotti per capelli ma anche di brand come Briogeo, ghd e Clairol, è già in contatto per collaborare e organizzare l’operazione insieme a banche d’investimento specializzate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Wella si sta preparando alla quotazione in Borsa negli USA

