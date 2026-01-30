Schede sim cellulari e droga pronta per lo spaccio Arrestato un agente infedele in servizio al carcere di Rebibbia

Un agente della polizia penitenziaria in servizio a Rebibbia è stato arrestato dopo aver cercato di spacciare droga. La squadra antifrode ha trovato tra i suoi effetti diversi microcellulari, 15 schede SIM, sei smartphone e più di 1.500 euro in contanti. L’agente, che lavorava nel carcere romano, nascondeva tutto tra il suo lavoro e la sua casa. È stato colto in flagranza dai colleghi durante un’operazione di controllo. Ora si trova in manette, accusato di aver favorito lo spaccio all’interno del carcere.

L'uomo è stato arrestato dai suoi colleghi mentre era regolarmente al lavoro. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera Hashish pronto per lo spaccio, microcellulari, 15 schede SIM, sei smartphone e oltre 1.500 euro. A nasconderli, tra il posto di lavoro e casa, è stato un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Rebibbia, adesso arrestato dai suoi stessi colleghi nel corso di un'operazione di controllo all'interno dell'istituto. L'uomo, un cinquantenne, è stato bloccato all'interno dell'istituto di pena nella mattinata di giovedì 29 gennaio.🔗 Leggi su Romatoday.it

