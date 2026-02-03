Salernitano tenta il lancio di cellulari in carcere con drone arrestato in flagranza

Un uomo di 49 anni della provincia di Salerno è stato fermato mentre tentava di far arrivare cellulari in carcere usando un drone. I carabinieri di Poggibonsi lo hanno sorpreso in flagranza mentre lanciava i telefoni sopra il muro di San Gimignano. Ora è stato denunciato e rischia di finire nei guai.

Un uomo di 49 anni, originario della provincia di Salerno, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato mentre tentava di introdurre telefoni cellulari all'interno del carcere di San Gimignano, in Toscana. L'azione è avvenuta nella tarda serata di lunedì 2 febbraio, quando le forze dell'ordine sono state allertate dalla segnalazione di un drone che sorvolava a bassa quota l'area perimetrale del penitenziario. L'intervento è stato immediato: i militari hanno mobilitato un dispositivo di ricerca e, dopo pochi minuti, hanno individuato un'auto in sosta in una zona adiacente al carcere.

