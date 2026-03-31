Nel 1985, l'Italia si trovò al centro di una crisi diplomatica legata alla gestione della base di Sigonella. La decisione di negare l'accesso ai mezzi militari statunitensi impegnati in operazioni contro l'Iran portò a un intenso confronto tra le autorità italiane e statunitensi. La situazione si sviluppò in una notte caratterizzata da tensioni tra le forze di polizia italiane e i militari americani, che si concluse con il ritiro degli aerei statunitensi.

La decisione dell'Italia di negare l'uso della base di Sigonella ai mezzi militari statunitensi impegnati nella guerra contro l'Iran fa tornare alla memoria ciò che accadde 41 anni fa, con la famosa "crisi di Sigonella". La vicenda ebbe inizio il 10 ottobre del1985: alcuni caccia statunitensi costrinsero ad atterrare nella base militare vicina a Catania, l'aereo egiziano che trasportava i quattro terroristi palestinesi che avevano sequestrato la nave da crociera italiana Achille Lauro, il dirigente dell'Olp Mohammed Abu Abbas e un suo aiutante. Sulla pista aerea della base un commando della Delta Force dei marines circondò con le armi spianate l'aereo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La crisi di Sigonella del 1985: lo scontro Craxi-Reagan. Il racconto di quella notte

Articoli correlati

Il precedente di Sigonella, cosa accadde la notte del 1985 quando Craxi sfidò gli Stati Uniti di ReaganUn «no» del governo italiano agli Stati Uniti riporta alla memoria uno dei passaggi più delicati nelle relazioni tra Roma e Washington.

Sigonella, il precedente: quando Craxi nel 1985 disse no a ReaganIl diniego opposto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, agli Usa sull’utilizzo della base di Sigonella per i bombardieri impegnati nella guerra...

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Sigonella, Italia dice no agli Usa: da Crosetto alla crisi del 1985; Nato: l'interpellanza urgente del M5S sulla base di Sigonella. Intervista ad Arnaldo Lomuti (27.03.2026); Sigonella, il drone che spia Kharg e gli F-15 che spariscono dai radar: la Sicilia dentro la crisi Iran; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto.

L’Italia nega agli USA l’uso della base di Sigonella: cosa è successo, la decisione del ministro CrosettoL'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella per voli diretti in Medio Oriente, dopo che la richiesta era arrivata a operazione già ... fanpage.it

Crosetto ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella, in Sicilia. L'episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. Il diniego del ministro della Difesa è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni - facebook.com facebook

L’Italia nega agli USA l’uso della base di Sigonella: cosa è successo, la decisione del ministro Crosetto x.com