L' Italia nega Sigonella ai bombardieri Usa Meloni | Rispettiamo i trattati rapporti solidi| Craxi Reagan | cosa accadde nel 1985

Il governo italiano ha deciso di negare l'uso della base di Sigonella ai bombardieri statunitensi, citando l'assenza di una consultazione preventiva. La decisione è stata comunicata dal ministro della Difesa e si inserisce in un quadro di rispetto dei trattati internazionali e dei rapporti diplomatici con gli Stati Uniti. In passato, nel 1985, si verificarono eventi simili, con le posizioni di leader politici e dirigenti militari che influenzarono le scelte nazionali.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e prendere una decisione che inevitabilmente incide sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. «L’Italia agisce nel rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal governo alle Camere» chiarisce Palazzo Chigi con una nota. «La linea dell’esecutivo è chiara, coerente e già pienamente condivisa con il Parlamento, senza alcuna modifica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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