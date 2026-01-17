Udinese-Inter 0-1 Lautaro e Dimarco | Vittoria importante sapevamo sarebbe stato difficile

L’Inter conquista una vittoria difficile contro l’Udinese, con un punteggio di 1-0 grazie a Lautaro e Dimarco. La squadra di Chivu si dimostra solida e compatta, consolidando la propria posizione in classifica con 49 punti. La partita ha evidenziato l’importanza di mantenere concentrazione e disciplina, soprattutto in un momento di grande impegno. Un risultato che testimonia la crescita e la determinazione dei nerazzurri.

L' Inter vince contro l'Udinese e vola a 49 punti in classifica. Ottima prestazione da parte degli uomini di Chivu in un ottimo momento: buona anche la resistenza all'attacco degli avversari. Ai microfoni di DAZN hanno parlato Lautaro Martinez, autore della rete, e Federico Dimarco, il cui gol è stato annullato per via di un fuorigioco di Pio Esposito. Il capitano ha parlato così: "Vittoria molto importante, sappiamo quello che vuol dire giocare in questo stadio contro questa squadra molto fisica. Abbiamo messo tutto in campo, abbiamo meritato la vittoria perché abbiamo fatto gol al momento giusto ".

Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro (7) la giocata del capocannoniere, Pio Esposito (7) altro assist decisivo, Kristensen (4,5) è una sciagura - 0 contro l'Udinese e mantiene la vetta della classifica, mettendo pressione a Milan e Napoli. msn.com

Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro decisivo, Davis isolato. Chivu, la mano è evidente - Non può nulla sulla conclusione di Lautaro Martinez. tuttomercatoweb.com

Lautaro porta in vantaggio l'Inter Udinese-Inter 0-1 Clicca qui per seguire la diretta della gara https://www.tuttoudinese.it/primo-piano/diretta-serie-a-udinese-inter-0-1-lautaro-porta-in-vantaggio-i-nerazzurri-179218#google_vignette - facebook.com facebook

#Udinese 0-1 #Inter : Lautaro Martinez! #UdineseInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

